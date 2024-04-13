Aracında silahla vuruldu: 2 kişi tutuklandı

Kastamonu’da iki gün önce akşam saatlerinde aracında silahla vurulmuş halde bulunan cinayetin olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine konuldu.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 12:35
Aracında silahla vuruldu: 2 kişi tutuklandı
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Olay, Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde 10 Nisan Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından aracında silahla vurulmuş halde bir şahıs bulundu. 

Adı Ümit Yılmaz olduğu belirlenen şahıs, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme neticesinde olaya karıştığı tespit edilen A.S., Ö.Ü., B.Ç. ve A.K. isimli şüpheliler gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. ve Ö.Ü., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler B.Ç. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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