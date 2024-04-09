İskoçya Başbakanı Yusuf'un kayınbiraderine cinayet suçlaması

Yayınlanma: 09.04.2024 - 17:12

Güncelleme: 09.04.2024 - 17:12

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un eşi Nadia El-Nakla'nın küçük kardeşi olan Ramsay El-Nakla'nın bu yılın başlarında Dundee'de bir adamın ölümünden sorumlu olduğu ileri sürüldü.

Ramsay El-Nakla'nın, 10 Ocak'ta Dundee'deki bir apartman bloğunun penceresinden düştükten bir hafta sonra hastanede ölen bir adamla bağlantılı bir davada adam kaçırma ve gaspla suçlanıyor.

El-Nakla'nın, yarın mahkemeye çıkması bekleniyor.

Daha önce 38 yaşındaki Jennifer Souter, 50 yaşındaki Stephen Stewart ve 41 yaşındaki Victoria McGowan olarak adlandırılan diğer üç kişi de ölümle ilgili olarak mahkemeye çıkmıştı.

Souter kusurlu cinayet suçlamasını kabul etmemiş ve tutuklu yargılanırken; Stewart ve McGowan adam kaçırma ve gasp suçlamalarını kabul etmemiş ve kefaletle serbest bırakılmıştı.

İskoçya Polisi, "10 Ocak Çarşamba günü Dundee'de yer alan Morgan Street'teki bir apartman bloğundan bir adamın düştüğü olayın ardından 36 yaşında bir adam tutuklandı ve adam kaçırma ve gaspla suçlandı. Adam bir hafta sonra hastanede hayatını kaybetmiştir. Aynı olayla ilgili olarak daha önce üç kişi daha tutuklanmış ve haklarında dava açılmıştı. 36 yaşındaki adam bugün, 9 Nisan 2024 Salı günü Dundee şerif mahkemesine çıkacak. Mali savcıya bir rapor sunulacaktır" dedi.