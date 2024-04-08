Mersin'de kadın cinayeti: Evden kaçıp evlenen hamile kardeşini sokakta silahla vurarak öldürdü
Şanlıurfa’dan kaçarak Mersin’e gelip evlenen 2,5 aylık hamile kadın, ağabeyi tarafından sokak ortasında silahla kafasından vurularak öldürüldü.
Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi 539 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Besra Kırmızı, yaklaşık 4,5 ay önce Şanlıurfa’dan Hasan Kırmızı (24) ile kaçarak Mersin’e geldi.
Burada Hasan Kırmızı'nın ailesiyle yaşamaya başlayan genç kadın daha sonra Kırmızı'yla resmi evlilik yaptı. 2 buçuk aylık hamile olan Kırmızı, bugün eltisi ile sağlık ocağından geldiği sırada ağabeyinin saldırına uğradı. Kendisine pusu kurarak bir anda ortaya çıkan ağabeyi tarafından sokak ortasında tek kurşunla kafasından vurulan Kırmızı, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli ağabey ise olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan inceleme sonrasında genç kadının cenazesi hastane morguna gönderildi.
Cinayetle ilgili şüpheli ağabeyin yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Başsavcı cemaat liderinin ardında!
- Galatasaraylı taraftarlardan flaş Ali Koç tezahüratı
- Oğlu CHP'den belediye başkanı oldu!
- Türkiye'den görülecek mi?
- 'Dik durmaya devam edeceğiz'
- Fenerbahçe sahadan çekildi!
- İYİ Parti'de dört aday birden!
- Tutulma öncesi evcil hayvan sahiplerine uyarı!
- İşte TFF'nin maçla ilgili vereceği kararlar...
- Akşener aday olmayacağını açıkladı!