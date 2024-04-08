Mersin'de kadın cinayeti: Evden kaçıp evlenen hamile kardeşini sokakta silahla vurarak öldürdü

Şanlıurfa’dan kaçarak Mersin’e gelip evlenen 2,5 aylık hamile kadın, ağabeyi tarafından sokak ortasında silahla kafasından vurularak öldürüldü.

İHA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 17:21
Mersin'de kadın cinayeti: Evden kaçıp evlenen hamile kardeşini sokakta silahla vurarak öldürdü
Abone Ol google-news

Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi 539 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Besra Kırmızı, yaklaşık 4,5 ay önce Şanlıurfa’dan Hasan Kırmızı (24) ile kaçarak Mersin’e geldi.

Burada Hasan Kırmızı'nın ailesiyle yaşamaya başlayan genç kadın daha sonra Kırmızı'yla resmi evlilik yaptı. 2 buçuk aylık hamile olan Kırmızı, bugün eltisi ile sağlık ocağından geldiği sırada ağabeyinin saldırına uğradı. Kendisine pusu kurarak bir anda ortaya çıkan ağabeyi tarafından sokak ortasında tek kurşunla kafasından vurulan Kırmızı, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli ağabey ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan inceleme sonrasında genç kadının cenazesi hastane morguna gönderildi.

Cinayetle ilgili şüpheli ağabeyin yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.


kadın cinayetleri haberleri Mersin haberleri kadın cinayeti haberleri

İlgili Haberler

Avukatlardan kadın cinayetlerine tepki: Yeter artık!

Avukatlardan kadın cinayetlerine tepki: Yeter artık!
Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde olduğu 'İnci Taneleri'nin tanıtımı sosyal medyada tepki çekti: 'Kadın cinayetlerinin romantizmi olmaz!'

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde olduğu 'İnci Taneleri'nin tanıtımı sosyal medyada tepki çekti: 'Kadın cinayetlerinin romantizmi olmaz!'
Kadın cinayetleri durmuyor! ‘İntihar’ dedi, öldürdüğü ortaya çıktı

Kadın cinayetleri durmuyor! ‘İntihar’ dedi, öldürdüğü ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel'den yurttaşlara YSK çağrısı: 'Yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız'

Özgür Özel'den yurttaşlara YSK çağrısı: 'Yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız'
Bakan Şimşek: KDV istismarına karşı saha denetimleri yapılacak

Bakan Şimşek: KDV istismarına karşı saha denetimleri yapılacak
Tolga Akalın İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu

Tolga Akalın İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu
Güneş tutulması ne zaman? Saat kaçta? Tam güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Güneş tutulması ne zaman? Saat kaçta? Tam güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?
Geçersiz oylar yeniden sayıldı... Kütahya'da sonuç değişmedi!

Geçersiz oylar yeniden sayıldı... Kütahya'da sonuç değişmedi!
9 Nisan 2024 Salı günlük burç yorumları: Yıldızlar Bugün Ne Diyor?

9 Nisan 2024 Salı günlük burç yorumları: Yıldızlar Bugün Ne Diyor?
Cumhur İttifakı’nın kurnazlığı

Cumhur İttifakı’nın kurnazlığı
İYİ Parti’li Dervişoğlu: Genel başkanlığa aday olacağım

İYİ Parti’li Dervişoğlu: Genel başkanlığa aday olacağım