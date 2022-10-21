Aracının bagajındaki şırdanlar arasından uyuşturucu çıkan sanığa 11 yıl 6 ay hapis
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinin bagajındaki şırdanlar arasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen sanığa, 11 yıl 6 ay hapis ve 24 bin lira adli para cezası verildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinin bagajındaki şırdanlar arasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın kullandığı otomobilin merkez Seyhan ilçesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekiplerince durdurulduğunu, aracın bagajında 4 bidon içindeki çiğ şırdanlar arasına gizlenmiş 31 pakette sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.
Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak İ.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık İ.E, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 6 ay hapis ve 24 bin lira adli para cezasına çarptırdığı İ.E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İlgili Haberler
- Bahçeli, yandaş medyanın 'uyuşturucu' provokasyonuna sahip çıktı: 'Meğer İBB çok çalışıyormuş'
- Soylu'nun uyuşturucu operasyonu açıklamasına tepki: Yeri ve saati söylemediği kaldı!
- CHP'li Yüksel Mansur Kılınç'tan AKP'li Göksu'ya sert tepki: 'Esenler yoksulluk ve uyuşturucu girdabında'
-
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Liz Truss istifa etti
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- Merkez'in kararına 'bomba' yorum
- AKP'de artçı şok...
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'