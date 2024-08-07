Aracının damperi elektrik tellerine temas eden kamyon şoförü, akıma kapılarak öldü

Yayınlanma: 07.08.2024 - 13:10

Güncelleme: 07.08.2024 - 13:10

Şanlıurfa'da, kamyon şoförü Mevlan Özden (43), aracın damperinin yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik tellerine temas etmesiyle yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Günışık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şantiyede çalışan Mevlan Özden, 47 ACL 423 plakalı kamyonun damperinin yüksek gerilim hattındaki tellere değmesi sonucu akıma kapıldı. Yaralanan Özden, olayı görenlerin adrese çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Özden, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özden'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.