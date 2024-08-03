Malatya'da acı olay: İnşaat halindeki evlerinde akıma kapılan 16 yaşındaki Batuhan öldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde inşaat halindeki evlerinde sulama yaparken elektrik akımına kapılan Batuhan Vahap Akbaş (16), yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 07:48
Malatya'da acı olay: İnşaat halindeki evlerinde akıma kapılan 16 yaşındaki Batuhan öldü
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İlçeye bağlı Aliçeri Mahallesi’nde gece saatlerinde Batuhan Vahap Akbaş, babası Ferhat Akbaş ile yeni yaptırdıkları evin betonuna su tutarken üstten geçen elektrik teline temas edince akıma kapıldı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Vahap Akbaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Batuhan Vahap Akbaş'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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