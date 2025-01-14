Araçların lastiklerini kesen kadının kimliği belli oldu
Muğla’nın Yatağan ilçesinde, park halindeki 9 aracın lastiklerini kesen kadının kimliği belirlendi. Güvenlik kameralarına takılan Fatma D. adındaki kadın, polis tarafından yakalandı.
Muğla’nın Yatağan ilçesinde, 12 Ocak günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ve çevresinde park halinde bulunan araçların lastiklerinin kesildiğini fark eden sürücüler, ihbarda bulundu.
Olayın ardından harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, elindeki bıçakla araçların lastiklerini kesen bir kadının olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin Fatma D. olduğu belirlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, Fatma D.’yi ilçe merkezinde gözaltına aldı.
Fatma D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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