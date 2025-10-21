'Araçta kan var’ ihbar polisi alarma geçirdi, otomobil için kesilen adağın kanı çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.10.2025 10:31:00
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişinin ‘otomobilin her tarafında kan var’ şeklindeki ihbarı, trafik polisini alarma geçirdi. Plakadan sahibine ulaşılan araç sahibi, yeni aldığı araç için kesilen adağın kanları olduğunu söyledi.

Manavgat’ta bir kişi, beyaz bir araçta kan görünce durumu trafik polislerine bildirdi. Çağlayan İlköğretim Okulu arkasında okul çıkışında görevli trafik polisi, söz konusu aracın yanına gelip aracın arka plakası ve ön sol çamurluğunda kan görünce Trafik Büroyu arayarak araç sahibine ulaşılmasını istedi.

Image

'ADAK' İÇİN KESTİRDİĞİ HAYVANIN KANIYMIŞ!

Kısa bir süre sonra otomobilin başına gelen kadın sürücü, otomobilini yeni aldığını, "gelenekler doğrultusunda otomobili için kesilen adağın kanını otomobilinin değişik yerlerine sürdüğünü" söyledi.

Image

Kadın sürücünün açıklamasının ardından trafik polisi görev yerine geri döndü.

 

