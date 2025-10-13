Aralarında Fatoş Erdoğan ve Emrah Gülsunar da var… 20 kişiye 5 yıla kadar hapis istemi!

7 Eylül'de 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı gerekçe gösterilerek CHP İstanbul İl Başkanlığı çevik kuvvet tarafından abluka altına alınmıştı.

O anlarda yapılan bazı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili 20 kişi hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçlamasıyla soruşturma açıldı, "suç işlemeye alenen tahrik etme" "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan iddianame hazırlandı.

Sanıklar arasında gazeteci Fatoş Erdoğan, Sokak Kedisi isimli YouTube kanalının sahibi Ebru Oruç, akademisyen Emrah Gülsunar da bulunuyor.

Diğer sanıklar gibi 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istenen gazeteci Fatoş Erdoğan’ın haber için çektiği videolar da iddianamede suç delili olarak yer aldı.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Mahkeme dosya üzerinden Boğaziçi Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İlk duruşma 5 Kasım’da görülecek.

İddianamede 5 yıla kadar hapis istenen paylaşımlar ise şu şekilde yer aldı:

"Girdik. İl Başkanlığımıza giriyoruz"

"CHP halktır! Cumhuriyet Halk Partisini durduracak ne bir yol ne bir barikat vardır. Yetkilileri uyyarıyorum bu saçma karardan vazgeçtin! Direneceğiz"

"Herkes darbeye karşı son kaleyi savunmaya Seyrantepe'ye !!"

"Bu iş sadece il binası önünde direnmekle olmaz. 81 ilde halk meydanlara çağrılmalıdır. Dağılmamak üzere toplanmanın vakti gelmiştir"

"Tüm çabaları yarın o koltukta poz verdirip sinir uçlarına dokunmak."

"Barikatı yıkın Başkan. Başka bir yol yok. Faşizme karşı nezaket olmaz."

"Mahkeme kararını beğenip beğenmeme diye bir şey yok. Yargı iktidar partisinin kontrolüne girmiş ve aldığı karar açıkça anayasaya aykırı. Bu durumda halka meşru direnme hakkı doğar"

"Gençler ve kadınlar barikatları aşa aşa geliyor "KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ" CHP'liler, kayyuma direniyor. İstanbullular demokrasi için mücadele ediyor! CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidişler sivillere kapatıldı"

"Ne yaparsaniz yapin, korkutamazsiniz. İsgal ettiginiz il binamiza sahip cikmakta kararliyiz. Geliyoruz. AKP hukuku arac olarak kullanip, yaptığı tüm saldırıları ve işbirlikçilerine teslim olmayacağız. CHP varsa CUMHURIYET VAR OLACAKTIR. KAHROLSUN İSTİPDAT "CHP HALKTIR, CHP CUMHURIYETTIR. YENILECEKSINIZ. CESARETINIZ VARSA POLİSİ, HUKUKU KULLANMAYIN, SANDIĞI GETİRİN"

"Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz!"

"Şimdi #Sokağa" ve "gelelim de nasıl gelelim"

"1000 yol kapattılar 1001. kapıdan girdik, herkesi İl Başkanlığımıza bekliyoruz!"

"CHP İstanbul İl Başkanlığı Cumhuriyetin kalesidir. Canımız pahasına koruyacağız. AKP aparatı işbirlikçi Gürseli şu şekil süpüreceğiz. Herkes il binasına gelsin", "halkın gönlünden düşmüş ve azınlık rejimi haline gelmiş sandıktan kaçan AKP ülkeyi polis gücüyle yönetmeye çalışacağını sanıyor. Artık bu ülkenin geleceğinde yoksunuz. Öyle de gideceksiniz böyle de gideceksiniz ... Yarın piyasalar bu darbe'ye tepki verir."

"Oyları düştükçe darbe yaparak iktidarda kalıyor. Bu birinci değil, ikinci darbesi." "o değil, Tayyo gerilla tipi mücadeleye geçti.."

"İradene sahip çık İstanbul Haydi Dönmemek üzere sokağa !!!", "Yürüyün, koşun neyle gelirseniz gelin iradeye sahip çıkın !"

"Sera Kadıgil RT'lediğim gecedir. Faşizme karşı omuz omuza! #CHPTeslimAlınamaz", "Yiğidim Aslanım'dan Omuzdan Tutun Beni'ye geçilen, o bin geceden hayırlı gecedir. #DarbeyeHayır #TeslimOlmuyoruz Faşizme karşı omuz omuza!"

"Sizi tencere tava kurtarmaz, il binasını şimdilik korumak da kurtarmaz. Halkı topyekun harekete geçirmek, ilçelere çağrı, her yerde eylem ve yürüyüş, genel grev hazırlığı, boykot, her yolla AKP'yi yönetemez hale getirmek gerekir. Bekledikçe daha kötüsü geliyor görmüyor musunuz"

"Siyasallaşmış yargının vasiyetine karşı sokağa çıkın#CHPteslimalınmaz"

"Bankadan tüm paramızı çekmek de dahil gündelik hayatı durduracak her türlü eylemi harekete geçirerek yarından itibaren darbeye karşı direniş hattını kurmamız gerekiyor. Rejim, darbe hevesinin doğuracağı maliyeti yarından itibaren görmeli'; 08/09/2025 tarihinde ise; 'Ülkede darbe yapılıyor siz hala OVP falan saçmalıyorsunuz. Gözünüz Merkez Bankası'ndaysa orası daha büyük yalakalar tarafından kapıldı zaten. Darbeye itiraz edecek cesaretiniz yoksa hiç konuşmayın. Bu da asgari bir haysiyet göstergesidir'; 'İstanbul'daki ilçe başkanlıkları önünde de toplanılmalı. Darbe rejiminin mahkeme kararlarının verdiği hükümlerin geçerliliği olmadığı gibi Valiliğin aldığı kararların da bir geçerliliği yok. Darbe rejimine karşı her yer direniş alanına çevrilmeli' ve 'CHP, İstanbul İlçe Başkanlıkları önüne de davet yapsın. Bu şehir çok büyük. Herkes İl Başkanlığına gidemez, zaten ulaşımı engellediler büyük ölçüde"