Aralarında müteahhitler de var: Diyarbakır'da depreme ilişkin 15 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 39 şüpheliden, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 15 kişi tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremlerde, kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.
"OLASI KASTLA ÖLDÜRMEK"TEN SUÇLU BULUNDULAR
Bu kapsamda, yıkılan binalarla ilgili tespit edilen "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 39 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 15 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklandı; 22'si adli kontrol tedbirleri olmak üzere 24 kişi serbest bırakıldı.
Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
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