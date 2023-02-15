Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 53'e yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 53'e yükseldi. Firari 6 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
FİRARİ 6 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin haklarında yakalama kararı verilen kişi sayısı 59'a yükseldi.
Düzenlenen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 14 kişinin serbest bırakıldığı, 39 zanlının da adliyeye sevk edildiği aktarıldı.
Firari 6 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
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