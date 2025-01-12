Aralık ayı yağışları bir önceki seneye göre arttı

Yayınlanma: 12.01.2025 - 11:12

Güncelleme: 12.01.2025 - 11:12

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2024 Aralık Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye geneli aralık ayı yağışı uzun yıllar ortalamasının altında, geçen yıl aralık ayı yağışının ise üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, uzun yıllar aralık yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 75,7 kilogram olarak kayıtlara geçerken Aralık 2023'te metrekareye 68,5 kilogram, geçen ay ise 73 kilogram yağış düştü.

Yağışlar, normaline göre yüzde 4 azaldı, geçen yıl aralık ayına göre yüzde 7 arttı.

Aralıkta yağışlar, Trakya'nın kuzeyi, Ege Bölgesi'nin batı kesimleri, Antalya, Burdur ve Mersin çevreleri ile Giresun'un doğu kesimlerinde normallerine göre yüzde 40'ın üzerine çıkarken, Çorum, Amasya, Samsun, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde ise yüzde 60'ın üzerinde azalma gösterdi.

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞLAR

Bölge genelinde Marmara, Ege, Akdeniz bölgeleri normalleri üzerinde, diğer bölgeler normalleri altında yağış aldı. Normaline göre en fazla azalma yüzde 53 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti. Ege Bölgesi aralık ayı yağışları son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış yüzde 84 ile Muğla'da, yağışta en fazla azalma ise yüzde 70 ile Hakkari'de meydana geldi. Antalya ve Burdur'da 15, Isparta ve Muğla'da son 12 yılın en yüksek aralık ayı yağışı kaydedildi.

Yağışlı gün sayısı 1991-2020 yılları aralık ayı ortalamasında 12,9 gün olarak hesaplanırken, geçen ay aralıkta Türkiye genelinde ortalama 11,8 gün oldu.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Muğla ve Antalya çevreleri yer yer 20-25 gün aralığında yağış aldı. Yağışlar, Şırnak, Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde ise 5 günün altına düştü.