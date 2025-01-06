İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji uyardı! Çok sayıda bölgede kuvvetli yağış olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Ocak Pazartesi gününe ilişkin hava durumunu yayımladı. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı?
MGM 6 Ocak Pazartesi gününe ilişkin hava durumunu yayımladı. Rapora göre Marmara'nın belirli bölgelerinde yağış bekleniyor. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı?
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji hava tahminlerine göre bu hafta İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Marmara bölgesinin çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ancak, Ocak ayının 2 ve 3. haftasının belirli günlerinde meteoroloji uzmanları İstanbul'a kar yağacağını tahmin ediyor. İstanbul'un günlük hava tahmini durumu şu şekilde;
İSTANBUL °C, 9°C
- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Etiketler: #Kar #kar yağışı #İstanbul
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