Aranan FETÖ üyesi Nazilli’de yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 11:25
Aranan FETÖ üyesi Nazilli’de yakalandı
Abone Ol google-news

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen koordineli çalışmalar sürüyor.

Işıklar Mahallesi’nde “FETÖ/PDY Terör Örgütü Üye Olmak” suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs yakalandı.

Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


FETÖ/PDY haberleri fetö haberleri

İlgili Haberler

İstanbul’da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

İstanbul’da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu... İstanbul'da FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-13' operasyonu: 13 gözaltı

Bakan Yerlikaya duyurdu... İstanbul'da FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-13' operasyonu: 13 gözaltı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması: Geri mi dönüyor?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması: Geri mi dönüyor?
İzmir Kordon’da çimlerde ceset bulundu!

İzmir Kordon’da çimlerde ceset bulundu!
Süleyman Soylu, yazarımız Murat Ağırel'i hedef aldı: 'Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil'

Süleyman Soylu, yazarımız Murat Ağırel'i hedef aldı: 'Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil'
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Belediye'sinin çalışmasına engel oldu, belediye çalışanları birbirine girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Belediye'sinin çalışmasına engel oldu, belediye çalışanları birbirine girdi
Tuvana Türkay hastaneye kaldırıldı! Sevenleri telaşlandı

Tuvana Türkay hastaneye kaldırıldı! Sevenleri telaşlandı
Arapça soruyu anlamamıştı… Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Kuran’ın Türkçe mealini gönderdiler

Arapça soruyu anlamamıştı… Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Kuran’ın Türkçe mealini gönderdiler
İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı!

İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı!