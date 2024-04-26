Aranan FETÖ üyesi Nazilli’de yakalandı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen koordineli çalışmalar sürüyor.
Işıklar Mahallesi’nde “FETÖ/PDY Terör Örgütü Üye Olmak” suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs yakalandı.
Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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