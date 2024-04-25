İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
İzmir ve Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 12 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir merkez, Dikili ilçesi ve Aydın'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
İkametinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Müzakere edilmez!'
- Canlı yayında 'dolar' tartışması: Tansiyon yükseldi
- Erdoğan ve Steinmeier'ın diyaloğu gündem oldu
- ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’
- 'Bir milletvekilliğine her şeyi sattın'
- Neler konuşuldu?
- CHP’nin yükselişi sürüyor
- Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu!
- 'AK Partili bakan yardımcısının toplam maaşı...'
- Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesinden açıklama