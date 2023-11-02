Aranıyordu: Tarihi eserlerle yakalandı!
Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan M.K., üzerinde 14 parça tarihi eserle yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Esenyurt Caddesi'nde durdurdukları M.K.'nin üzerindeki aramada, 14 parça sikke ve üzerinde çeşitli motifler basılı kağıtlar ele geçirdi.
M.K.'nin parmak izi incelemesinde, soruşturması devam eden 'Konut dokunulmazlığının ihlali', 'Evden hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' suçlarından arandığı belirlendi.
M.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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