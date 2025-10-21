Aranıyorlardı: Diyarbakır'da 64 hükümlü JASAT tarafından yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri buluna hükümlülerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda, “kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gece vakti silahla yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma” suçlarından aranan 64 hükümlü yakalandı.

Jandarmadaki sorgularının ardından 64 hükümlü adli makamlara sevk edildi.