Aranıyorlardı... Teknede uyuşturucu ile yakalandılar!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde haklarında arama kaydı bulunan 8 şahıs, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yelkenlide yakalandı. Teknede yapılan aramada, 10 gram esrar da ele geçirildi.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, haklarında 4 yıl 10 ay 1 haftalık arama kaydı bulunan 8 şahsı Marmaris ilçesi Serçe Koyu açıklarında bulunan 'Maya' adlı yelkenlide yakaladı. Teknede yapılan aramada, 10 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, “Aranan suçluların sokaklarımızda ve mavi vatanda gezmelerine, vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Mavi vatanımızın her noktasında gece gündüz demeden huzur ve güvenliği koruyan, görevlerini canla başla yerine getiren kahraman Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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