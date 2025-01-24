Şarköy’de uyuşturucu operasyonunda ele geçirildi: Tarihi eser olabilir!
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 silah da yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Mürefte Mahallesi’nde F.B. ve M.B.’ye ait 4 ayrı evinde arama yaptı.
Aramalarda; 2 kilo 870 gram bonzai, 375 mililitre bonzai yapımında kullanılan sıvı madde, 35 gram bonzai yapımında kullanılan katı madde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 silah, 3 adet kama ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.B., M.B. ve H.K. ile ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: #gözaltı #tekirdağ #uyuşturucu #Şarköy
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