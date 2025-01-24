Şarköy’de uyuşturucu operasyonunda ele geçirildi: Tarihi eser olabilir!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 11:54

Güncelleme: 24.01.2025 - 11:54

Tekirdağ İl Jandarma ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Mürefte Mahallesi’nde F.B. ve M.B.’ye ait 4 ayrı evinde arama yaptı.

Aramalarda; 2 kilo 870 gram bonzai, 375 mililitre bonzai yapımında kullanılan sıvı madde, 35 gram bonzai yapımında kullanılan katı madde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 silah, 3 adet kama ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.B., M.B. ve H.K. ile ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.