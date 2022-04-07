Arapapıştı Kanyonu'nda sular yükseldi, tekne turları başladı

07 Nisan 2022 Perşembe, 15:33

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı'nı da besleyen Akçay Nehri'nin oluşturduğu Arapapıştı Kanyonu'nda sular, son yağışlarla yeniden yükseldi. Geçen yıl yağışların yetersiz olması ve kuraklıktan dolayı barajdaki su seviyesi yüzde 20'lere düştü. Kuraklık nedeniyle enerji üretimi dururken arazilere su kısıtlı düzeyde verildi.Denizli, Aydın ve Muğla sınırlarında yer alan 6 kilometre uzunluğu ve 380 metre yüksekliğindeki kanyon, eski görüntüsüne kavuşmasıyla ziyaretçileri yeniden cezbetmeye başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin turizme kazandırdığı Arapapıştı Kanyonu'nda tekne turları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yurttaşları belediyenin tekne gezileri düzenlediği kanyonu görmeye davet etti.

Turlara katılan gezginler, kanyona hayran kalırken, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

Gülüm İrem: “Üç yıldır gelmeye çalışıyordum, pandemi ve su seviyesinin düşük olması sebebiyle bir türlü gelememiştim. Çok memnun kaldım, geçekten güzel bir yer yapılmış. Biz gezginiz, bir grup olarak sürekli geziyoruz. Bence burayı şimdiye kadar pazarlamayı beceremiyorduk. Ben de Egeliyim, ama bilmiyorduk. Çok güzel düşünülmüş.”

Dilek Büyüknohutçu: “Çok zevkli bir geziydi. Özlem Başkan haklı, gerçekten de sekizinci harika. Kanyon olarak da 15 kilometre olması çok güzel. Çok keyifli bir geziydi. Özellikle yerel turizmle yerel halkın da kalkındırılması anlamında çok gerekli olduğunu düşünüyorum.”

Birsel Özçelik: “Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarını zaten takdir ediyoruz. Burası açıldığında çok merak etmiştik. Daha öncesinde buranın adı yoktu. Turizme kazandırılınca herkeste bir merak uyandı. Hafta sonumuzu gayet güzel değerlendirdik.”

Ziynet İğneci: “İlk defa arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine geldim. Gerçekten de sekizinci harika denildiği kadar var. İyi ki tura katılmışım. İyi ki bu atmosferi gördüm. Çok yer gezdim ama bu kadar güzel bir yer görmedim. Ferah ve doğayla iç içesin. Buradan Sayın Özlem Çerçioğlu’na Aydın’a böyle bir yer kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Bir turizmciyim ve Didim Altınkum’da otel işletiyorum. Gelen müşterilerime mutlaka tavsiye edeceğim, görmelerini sağlayacağım. Her şeyiyle mükemmel. İlgi alaka çoktu, bize burasıyla ilgili her şeyi anlattılar. Güzel bir tatil geçirdik.”

Arapapıştı Kanyonu’nun yüksekliği 380 metreyi buluyor. Kuş gözlemcileri için de bir vaha olan kanyonda onlarca tür kuş türüne rastlanıyor.