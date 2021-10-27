Aras Bulut İynemli: Atatürk'ü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur
Yeni filminde Atatürk’ü canlandıracağı iddia edilen oyuncu Aras Bulut İynemli, haberleri doğruladı. Proje için çok heyecanlı olduğunu söyleyen İynemli, “Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur” dedi.
Aras Bulut İynemli’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından kesitlerin anlatılacağı bir sinema projesinde Atatürk’ü canlandıracağı iddia edilmişti.
Ünlü oyuncu dün reklam yüzü olduğu markanın Ortaköy’deki basın lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İynemli, proje ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum. Yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Atatürk’ü elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız.”
Aras Bulut İynemli, “Rolünüze nasıl hazırlanıyorsunuz?” sorusuna, “Belli bir süreci var. Bunları biraz daha zaman ilerledikten sonra açıklamayı tercih ediyorum” yanıtı verdi.
Yaklaşık 2 yıldır araştırmaları gizlilikle yürütülen filmin yapımcılığını Lanistar Medya üstlenirken, yönetmen koltuğuna ise Mehmet Ada Öztekin oturacak. Atatürk’ü bugüne kadar Rutkay Aziz, Serdar Orçin, Alican Yücesoy, Yetkin Dikinciler, Halit Ergenç, Sinan Tuzcu, İlker Kızmaz gibi önemli oyuncular canlandırmıştı.
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