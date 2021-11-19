19 Kasım 2021 Cuma, 07:00

Türkiye’nin en fazla yağış alan illerinden Muğla’da ekim ve kasım ayı içerisinde beklenen miktarda yağmur yağmayınca su rezervleri, minimum seviyelere geriledi. Bodrum’daki Mumcular Barajı’nda doluluk oranı yüzde 9’a, Geyik Barajı’nda ise kullanılabilir su oranı yüzde 12’ye düştü. Bodrum’u besleyen 150 içme su kuyusundan 40’ı kururken diğer kuyularda da verim azaldı.

ÖNLEM ŞART

Yaklaşık 2 yıldır Bodrum’daki yağış rejiminde ciddi problem olduğunu dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Ciddi bir su kriziyle karşı karşıyayız, diyebiliriz. Bizim burada yapacağımız her litrenin hesaplanması ve tasarruflu kullanılması gerekiyor. Özellikle, Bodrum’da 100 metrekare ev yapıyoruz 1500 metrekare önüne çim yapıyoruz. Bunların sınırlandırılması gerekiyor. Çünkü 1 metrekare çim 12 litre suyla sulanıyor. Bundan sonraki peyzaj projelerinde bunu göz önüne alacağız” diye konuştu.

Yeni projeler geliştirdiklerini söyleyen Aras, “Yağmur hasadıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. 1000 metrekarenin üstündeki parsellerde yağmur suyunu toplayan ve depolayan sistemlerin kurulmasını öngörüyoruz. Kamusal alanda, parkta, yollarda yağmur suyunu depolama şansımız var. Bizim düzgün bir su yönetimine ihtiyacımız var. Eğer daha büyük bir kriz yaşarsak, denizden faydalanarak deniz suyunu arıtıp kullanma şansımız da var. Bazı yerlerde pilot olarak bunları yapmak istiyoruz. Atık su arıtma tesislerimizden çıkan suyu kullanma suyu olarak hem kent peyzajında hem de yeşil alanlarda hatta mandalina bahçelerinde kullanmak gibi yeni projeler var. O yüzden mümkün olduğu kadar elimizdeki kaynağı tedbirli kullanıp geleceğin hesabını yapmamız lazım” açıklamalarında bulundu.