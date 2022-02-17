Aras'tan Bodrum'da arazi alan yurttaşlara uyarı: Sakın bunlara kanmayın!

17 Şubat 2022 Perşembe, 11:54

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dereköy ve Yaka mahallelerinden gelen moloz ve inşaat artıklarının döküldüğü ihbarları üzerine, bölgelere giderek yerinde incelemelerde bulundu. Gelişigüzel alanlara moloz ve inşaat artıklarını döken firmaların belirlenip en üst seviyeden ceza kesileceğini belirten Aras, kolluk kuvvetleriyle de iletişime geçerek konu hakkında bilgi verdi.

ARAS: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Dereköy Mahallesi Kavakderesi Mevkii’nde açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Hafriyat firmalarının burada yaptığı katliamı tespit etmeye ve gerekeni yapmaya geldik. Bu bölge özellikle Turgutreis, Dereköy, Gümüşlük, Yaka ve Gürece arasında doğal karakterini koruyan bir bölge. Ancak maalesef Bodrum’a yakışmayan insanlar ve firmalar tüm hafriyatlarını buraya dökerek bu güzelim doğa parçasını mahvetmişler. Biz belediye olarak üzerimize düşen ne gerekiyorsa yapacağız ve gereken bütün yasal süreci işleteceğiz. Kaymakamlığımız ve İl Çevre Müdürlüğümüz de gerekli işlemleri başlatacak. Ayrıca ben, belediye başkanı ve bu kentin bir vatandaşı olarak Cumhuriyet Savcılığına bu vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım.” diye konuştu.

Bulundukları bölgenin imar planı olmayan, doğal karakteri korunması gereken bir arazi olduğunu ifade eden Aras, “Ama maalesef yine kural tanımaz, doğa ve insan sevmez kişiler burada bir katliam gerçekleştirmiş. Biz bunu buradan kaldıracağız ve doğanın bu güzel parçası yeniden canlanacak. Buralar yanarken biz, hayatımızı ortaya koyarak geldik; yangını söndürmeye çalıştık. Doğa burada yeniden canlanmaya başlamış ama maalesef bu doğa düşmanı şahıslar buna izin vermiyorlar. Biz de onlara izin vermeyeceğiz. Birlikte bu kural tanımaz, doğa sevmez, dünya düşmanı şahıslarla biz hesaplaşmasını biliyoruz. Hafriyatı istediğiniz yere dökemezsiniz. İstediğiniz yerde kazı yapamazsınız, iş makinesi çalıştıramazsınız. Çünkü Bodrum’un her yerinde ya doğal ya da tarihi bir değer vardır.” dedi.

ARAZİ ALIMLARI İÇİN UYARI

Büyük tarım arazilerinin ve imarsız arazilerin alınması ve bölünerek satılmasına yönelik uygulamalar yapan kişiler olduğuna dikkat çeken Başkan Aras şunları söyledi:

“Buraları kendi kafalarına göre beşer yüz metrekare bölüp vatandaşlara satıyorlar ve onları kandırıyorlar. Daha sonra bu gariban vatandaşlar buralara ev yapmaya çalışıyorlar. Bu Yaka’da, Dereköy’de, İslamhaneleri’nde var. Biz bunları yakaladığımız anda gerekli işlemleri yapıyoruz. Aynı zamanda bu dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Ben, burada vatandaşlara sesleniyorum, sakın bunlara kanmayın. Tapusuz bir yeri alamazsınız ve inşaat yapamazsınız. Saf ve temiz duygularla belki kendinize bir yuva yapmaya çalışıyorsunuz ama bu imkânsız. Elbet kanun, hukuk, devlet burayı bulur ve ortadan kaldırırız. Bu türden yapılan uygulamaları da kamuoyuna duyuruyorum. Böyle büyük arazileri alıp beşer yüz metrekare bölüp de gariban vatandaşlara satan dolandırıcılar hesabını verecekler.”