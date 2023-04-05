Aras'tan TOKİ’ye tepki: Yine yangından mal kaçırır gibi satılacak!

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 09:05

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 09:14

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 4-5-6 NİSAN 2023 tarihlerinde 50 ilde 575 muhtelif arsa için müzayede yapılacak. Ankara Çankaya Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İstanbul Küçükçekmece TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda düzenlenecek müzayedelerde Bodrum’daki 6 taşınmazın satışı yapılacak.

Bu çerçevede Dağbelen Mahallesi 162 ada 3 parseldeki 9 bin 525 metrekare plansız alan 22 milyon 860 bin TL muhammen bedelle satılacak. Gökçebel Mahallesi 672 ada 4 parseldeki 4 bin 522 metrekarelik plansız alan 46 milyon 125 bin TL, 672 ada 12 parseldeki 265 metrekarelik plansız alan 3 milyon 186 bin TL, 692 ada 49 parseldeki 5 bin 625 plansız alan 67 milyon 500 bin TL muhammen bedelle satılacak. Mazı Mahallesi 156 ada 13 parseldeki 3 bin 37 metrekare tarım alanı 9 milyon 111 bin TL muhammen bedelle, Peksimet Mahallesi 169 ada 12 parseldeki 72 metrekare turizm tesis alanı 2 milyon 597 bin TL muhammen bedelle satılacak.

“YİNE YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ SATILACAK”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras 4-6 Nisan tarihleri arasında TOKİ tarafından yapılacak müzayedeye sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla dikkat çekti ve tepkisini dile getirdi.

Instagram hesabından harita görüntüsü eşliğinde açıklama yapan Aras, "Değerli Bodrumlular, merhaba.. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 4-5-6 Nisan tarihleri arasında yapılacak müzayedenin satış vitrininde yine Bodrum var.. Dağbelen Mahallemizdeki 9 bin 525 metrekarelik PLANSIZ ALAN, Gökçebel Mahallemizdeki 10 bin 42 metrekarelik PLANSIZ ALAN, Mazı Mahallemizdeki 3 bin 37 metrekarelik TARIM ALANI ve Peksimet Mahallemizdeki 72 metrekare turizm tesisi alanı, yine yangından mal kaçırır gibi satılacak. Sonrasında ise her zaman olduğu gibi birileri en tepeden izinleri alacak, yeni rant alanları oluşturulacak ve buralarda binalar yükselmeye başladığında, yine Belediyemiz suçlanacak. CHP’li Belediye, buralara nasıl imar veriyor diye.." ifadelerini kullandı.