Araştırma: Arkadaş edinmek için 34 saat yetiyor

07 Ekim 2022 Cuma, 10:08

İngiltere’de yapılan bir araştırma sağlam ve kalıcı dostluklar kurulmasının formülünü ortaya çıkardı.

Oxford Üniversitesi’nde görevli Ordinaryüs Profesör Robin Dunbar önderliğinde yapılan araştırmada 2 bin yetişkine arkadaşlıkları ile ilgili sorular soruldu. Ankete katılanların sonuçlarını değerlendiren bilim insanları sağlam ve yakın bir arkadaşlık kurmak için kişilerin birlikte 34 saat geçirmesinin yeterli olduğunu açıkladı.

Uzmanlar arkadaşlığın sağlam olması için bu 34 saatin 6 aylık bir süreç içine yayılmasının daha verimli olacağını da dile getirdi. Dunbar bireylerin hayatları boyunca 150 anlamlı ilişki kurabileceğine dikkat çekerken, “İnsanların 5 çok yakın arkadaşı, yaklaşık 15 iyi arkadaşı, 50 sosyalleştiği arkadaşı ve kabaca 150 tanıdığı olabilir” dedi.

Dunbar, “Arkadaşlık, psikolojik ve fiziksel sağlığımızı etkileyen en önemli faktörlerden biridir” dedi.