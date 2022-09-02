Şile'de denizde 2 arkadaştan biri boğuldu, diğeri aranıyor

Şile İmrenli Plajı'nda denize giren 2 kişiden Beytullah Can Arslan hayatını kaybetti. Kayıp diğer kişi Deniz Baran Çiçek için ise ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

DHA
02 Eylül 2022 Cuma, 12:06
Şile'de denizde 2 arkadaştan biri boğuldu, diğeri aranıyor
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Şile, İmrenli Plajı’nda saat 07.30 sıralarında Beytullah Can Arslan (24) ile Deniz Baran Çiçek (22) denize girdi. Bir süre sonra 2 arkadaş gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler ile İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, suda bir süre arama yaptı. Aramalar sonucunda, denizde kaybolan Beytullah Can Arslan’a ulaştı. Kıyıya çıkarılan Arslan, ambulansla Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekiplerin, Deniz Baran Çiçek’i arama çalışmaları devam ediyor. Deniz Baran Çiçek'in arkadaşları kıyıda bekledikleri görüldü. 

 


Şile boğulma Plaj

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