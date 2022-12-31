Araştırma ortaya koydu: Marmara Bölgesi'nin havası en kirli ili belli oldu
Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi’ne göre Marmara Bölgesi’nin en kirli havasının Bursa olduğu kayıtlara geçti.
Dünyanın Hava Kirliliği: Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi’ne göre Marmara Bölgesi’nde Bursa 213 puanla ‘Çok sağlıksız’ kategorisinde ilk sırada yer aldı.
İSTANBUL'DA DURUM NE?
İstanbul’un orta kesimleri 151 ile ‘Sağlıksız’ kıyı kesimleri ise 55-70 arasında ‘Orta’ seviyesinde haritada yerini aldı.
Yalova 158 puanla ‘Sağlıksız’ Kırklareli 96 puanla ‘Orta’, Kocaeli 155 ile ‘Sağlıksız’, Balıkesir 157 ile ‘Sağlıksız’, Tekirdağ 97 ile ‘Orta’ Edirne ise 96 puanla ‘Orta’ kategorilerinde yer aldı.
Bursa’nın ilçelerinde ise Gürsu, Kestel, Osmangazi, Yıldırım’da 213 ile ‘Çok Sağlıksız’ ölçülen hava değerleri, Nilüfer’de 182 ile ‘Sağlıksız’ olarak değerlendirildi.
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