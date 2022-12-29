Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşında Marmaray, metro, otobüs bedava mı?

29 Aralık 2022 Perşembe, 12:20

Yılbaşı bu sene hafta sonuna denk geliyor. Yılbaşı gecesi 31 Aralık Cumartesi'ye yılbaşı tatili ise 1 Ocak Pazar gününe geliyor. Yılbaşında toplu taşıma kullanacak olan yurttaşlar ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor.

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.

1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak.

İETT YILBAŞINDA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'den yapılan açıklamaya göre "2023 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Pazar günü sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları'nda ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yılbaşı gecesi İstanbulluların ulaşımda sıkıntı çekmemesi için sefer sayılarını sıklaştırdı. Metrobüs seferlerine 260 ek sefer ilave eden İBB, otobüslerde 13 ayrı hatta 168 ek sefer koydu. Metrolarda ise gece boyu seferler kesintisiz devam edecek.





