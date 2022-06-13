Araştırma: Türkiye'nin yüzde 49,2'si açık süt satın alıyor

13 Haziran 2022 Pazartesi, 13:24

Özel bir araştırma şirketi, bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada Türkiye’nin süt tüketim alışkanlıklarını inceledi. Araştırmaya göre Türkiye’nin yüzde 49,2’si sütü açık süt satan yer ve kişilerden satın aldığını belirtirken, 44,7’si marketten aldığını ifade etti. Açık süt satın alan tüketicilerin en dikkat ettiği husus ise sütün taze olması.

Araştırmada ‘açık süt satın alırken nelere dikkat ediyorsunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 42,4’ü tazelik, yüzde 27’si satıcının hijyeni, yüzde 22,7’si satıcının tanınırlığı yanıtını verdi.

SÜT EN ÇOK YOĞURT YAPMAK İÇİN KULLANILIYOR

Araştırmada katılımcılar yöneltilen ‘sütü en çok ne için tercih ediyorsunuz?’ sorusuna ise yüzde 57 ev yoğurdu yapmak için kullandıkları cevabını verdi. Çalışma Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla ve 06-10 Mayıs tarihleri arasında kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile gerçekleştirildi.

SÜT ZAMMI ETİKETLERE YANSIDI

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt fiyatını 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere litresinin 7,50 TL olarak belirlenmesinin ardından zamlı ürünler raflarda yer almaya başladı.

Süt, ayran ve yoğurt gibi pastörize ürünlere hemen yansıyan fiyatlar, olgunlaştırılmış peynir grubunda ise etiketlere yeni yeni yansıyor. Markalı süt ürünlerinde ürününe göre değişkenlik göstermekle beraber yüzde 40’a varan artışlar yaşanırken, özel markalı (private label) ürünlerde ise fiyat artışı yüzde 18,5 olarak hesaplandı.