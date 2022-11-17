Araştırma: Türkler geleneklerine ne kadar bağlı?
Araştırma bulgularına göre Türk halkının yüzde 56,7’si gelenek ve göreneklerine bağlı olmadığını düşünüyor. Gelenek ve göreneklerine çok bağlı olduğunu ifade edenler ise yüzde 43,3.
Areda Survey’in Sosyometre araştırmasında Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine karşı tutumunu ele aldı.
Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 43,4’ü kendisini gelenek ve göreneklerine çok bağlı görürken, yüzde 56,7’si bağlı olmadığını düşünüyor. Bağlı olmadığını belirtenlerin detayında ise yüzde 41,3’ü kendisini biraz bağlı, yüzde 15,4’ü ise bağlı değil olarak tanımlıyor.
YÜZDE 91,3'Ü HASSAS YAKLAŞIYOR
Araştırmaya göre gelenek ve göreneklere bağlılık az olsa da yüzde 87,9’u gelenek ve göreneklerin bir toplum için önemli olduğunu düşünüyor. Yüzde 53,5’i gelenek ve göreneklerin çok faydalı olduğunu belirtiyor. Örf ve adetlerin korunması hususunda ise Türk halkının yüzde 91,3’ü oldukça hassas yaklaşıyor ve korunması gerektiğini vurguluyor.
ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
Bu araştırma 26 – 31 Ekim tarihleri arasında 2 bin kişinin katılımıyla kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.
Video Haberler
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhurbaşkanı adaylığı için iki isim verdi
- İYİ Parti'ye seslendi
- Taksim bombacısının kullandığı 4 sır cep telefonu
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme
- O sorular karşısında suspus!
- Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
- O soruyu kendimize sorar hale geldik
- Taksim bombacısının ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı
- Barış Akarsu’nun yaşamı film oldu
- İYİ Partili Ali Kıdık'a silahlı saldırı