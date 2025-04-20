Araştırmalara göre akran zorbalığı son yıllarda artış gösteriyor: 'Bu toplumsal bir sorun'

Yayınlanma: 20.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2025 - 04:00

Cumhuriyet artan akran zorbalığına ilişkin pedagog Elanur Buğçe Oral ve avukat Aylin Aytaç’la konuştu. Oral, akran zorbalığının sadece fiziksel olmadığını belirterek sözel, sosyal duygusal ve siber akran zorbalıklarının olduğuna vurgu yaptı.

Oral, zorbalığa uğrayan çocuklarda “Okula gitmek istemememe, kendine güveni azalma ve kaygı, depresyon, yalnızlık hissi” gibi etkilerin olduğuna dikkat çekerken uzun vadede ise ilerleyen yaşamlarında etkilerinin olabileceğini belirtti. Böyle durumlarda ailelerin ve öğretmenlerin çocuklarla iletişim kurması gerektiğini ve zorbalığa karşı okullarda gerekli çalışmalarının yapılması gerektiğini vurguladı. Oral sözlerini şu şekilde noktaladı: “Akran zorbalığı, sadece bireysel değil, toplumsal bir sorundur. Okullar, aileler ve toplumun diğer paydaşları birlikte hareket etmelidir.” Şikâyet edilebilir Avukat Aytaç ise “Akran zorbalığına uğrayan çocuğun durumu ivedi şekilde velilerine, yetkili temsilcilerine ve eğitim gördüğü okul idaresine bildirmesi ilk ve en önemli adımdır. Mağdur çocuğun velilerinin bir dilekçeyle okul idaresine başvurması, dilekçenin kabul edilmemesi halinde okul idaresine noter marifetiyle ihtarname çekmesi ilgili durumu tespit ve delillendirme bakımından yerinde bir adım olacaktır. Okul idaresinin ihmali, teşviki ya da iştiraki halinde işlenen zorbalık faaliyetleri için ise CİMER, TC Eğitim Müdürlükleri, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu vb. birçok kuruma şikâyet dilekçesi eşliğinde başvurmak mümkündür” ifadelerini kullandı.