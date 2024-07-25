Arazi anlaşmazlığı can aldı: 2 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 22:01
Arazi anlaşmazlığı can aldı: 2 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Kırsal Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. 

Taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle birbirlerine ateş etti. Kavgada Hacı Şakir Aslan (65) ve Arslan Aslan (50) olay yerinde hayatını kaybetti, N.A. (40) ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Ölenlerin cenazeleri otopsi için morga götürülürken, N.A. ise ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.


mardin haberleri silahlı kavga haberleri arazi haberleri

İlgili Haberler

İzmir'de sağanak can aldı: Akıma kapılan 2 kişi öldü

İzmir'de sağanak can aldı: Akıma kapılan 2 kişi öldü
‘Moloz’ kavgası can aldı

‘Moloz’ kavgası can aldı
Bayram temizliği can aldı: 1.kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Bayram temizliği can aldı: 1.kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler