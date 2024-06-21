‘Moloz’ kavgası can aldı

Yayınlanma: 21.06.2024 - 09:38

Güncelleme: 21.06.2024 - 09:38

Olay, dün akşam saat 21.20 sıralarında Demirköprü Mahallesi 6189/2 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bina yöneticisi Hüseyin Akıncı (38) ve apartman sakini D.E.A. (43) arasında, apartman önündeki molozların kaldırılmaması sebebiyle tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine D.E.A., yanındaki tabancayla Akıncı’ya ateş etti. Boğazından yaralanan Akıncı yere yığılırken, şüpheli olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık çalışanları tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve durumu ağır olan Hüseyin Akıncı, kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, cinayet şüphelisi D.E.A., suç aleti tabanca ile bir süre sonra Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.