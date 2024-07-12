İzmir'de sağanak can aldı: Akıma kapılan 2 kişi öldü

İzmir'de etkili olan sağanak yağıştan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay sokaktaki suya bastığı anda akıma kapıldı.

DHA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 22:47
İzmir'de sağanak can aldı: Akıma kapılan 2 kişi öldü
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İzmir'de bir yurttaş etkili olan sağanak  yağışta sokaktaki suya bastığı anda akıma kapıldı. Arkadaşını kurtarmaya çalışan Özge Ceren Deniz de akıma kapılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine elektrik şirketi yetkilileri, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

 

 

 

 


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