Arazi anlaşmazlığında kan aktı: 2 ölü
Erzurum’un Hınıs ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, amca H.B.'nin av tüfeğiyle iki yeğenini öldürmesiyle sonuçlandı. Olay sonrası kaçan amca, Jandarma tarafından yakalandı.
Erzurum’un Hınıs ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada amca 2 yeğenini av tüfeği ile öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı Ketenci Mahallesinde önceki gün meydana gelen olayda, Amca H.B. (70) ile yeğenleri E.B (43) ile E.B. (45) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından yeğenler Hınıs ilçe merkezine giderek amcalarından şikayetçi oldu.
Köye dönen yeğenler ile amca arasında tartışma devam edince amca av tüfeği ile iki yeğenini vurarak kaçtı. İki yeğen hayatını kaybederken, kaçan amca bugün Jandarma ekiplerince Parmaksız Mahallesi dere yatağından yakalandı.
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