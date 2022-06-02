Arazi kavgasında 3 yaralı
Ankara'nın Beypazarı ilçesi Oymaağaç Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga sonucu 3 kişi silahla vurularak yaralandı.
Beypazarı ilçesine bağlıı Oymaağaç Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan kavga kanlı bitti.
Edinilen bilgilere göre, Oymaağaç Mahallesinde meydana gelen olayda, A.T. tartıştığı İ.A, E.A, ve H.H.A isimli şahısları üzerinde bulunan silahla vurarak yaraladı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli A.T., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü: Arşiv
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