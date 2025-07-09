Arazi yangınında kadın hayatını kaybetti: Kocası gözaltında!

Yangın, saat 16.30 sıralarında Silivri ilçesi Balaban Mahallesi Değirmen köy mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir kişi kuru otları yakmaya çalıştığı sırada alevler tarım arazilerine sıçradı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, tarım arazilerinin içinde olan konteynıra da sıçradı.

Bu sırada konteynırda bulunan Lalizer Mert (62), yangına müdahale etmeye çalıştı. Müdahale sırasında kadın, yanarak hayatını kaybetti.

Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, ölen kadının kocasını yangının çıkardığı gerekçesiyle kaçmaya çalışırken yakaladı. Jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Yapılan incelemenin ardından Lalizer Mert'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.