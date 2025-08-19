Arbede çıktı, Kalamış Marina ÇED toplantısı yapılamadı! Kadıköylüler isyan etti: 'Kıyılar halkındır, sermaye elini çeksin!'

İstanbul Kadıköy’de Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılmak istenen Kalamış Marina ÇED toplantısı, yurttaşların ve çevre örgütlerinin tepkisiyle arbede çıkınca gerçekleştirilemedi.

Sonrasında yapılan açıklamada konuşan avukat Onur Cingil, sürecin başından itibaren usulsüzlükler zinciriyle ilerlediğini belirterek, “Önce güzelim Kalamış sahilini ihaleye çıkardılar. İlk kazanan firmayı bypass edip ihaleyi koç görünümlü ‘kuzu’ya verdiler. Tüm bunları ÇED raporu almadan yaptılar. Şimdi de dostlar alışverişte görsün diye ÇED süreci işletiliyor” dedi.

Toplantının Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sosyal tesislerinde yapılmasına da tepki gösteren Cingil, “Adam hem şirketin başında hem de takımın başında. Toplantı takımın tesislerinde. Düğün salonu sahibi düğününü kendi düğün salonunda yapıyor. Ne güzel dünya yahu!” ifadelerini kullandı.

Projeyi “çevre felaketi” olarak tanımlayan Cingil, ÇED raporunda yer alan detayları aktararak, “Kurbağalıdere’ye kadar uzanacak devasa bir mendirek var. Atatürk Parkı’ndan denize bakan biri artık sadece sıra sıra tekneleri görecek. Dip tarama işlemi yapılacak, pis su marinaya dolacak, 2.000 metrekare dolgu alan denize yapılacak. Deniz betonla kaplanacak. 32 ay sürecek inşaat boyunca da sonrasında da Kalamış’ı bekleyen tam bir çevre yıkımıdır. Bu toplantı halkı bilgilendirme değil, halkı bilgilendirmeme toplantısıdır” dedi.

CHP KADIKÖY İLÇE BAŞKANI NARİN: “490 BİN KİŞİ İÇİN DENİZLE BAĞ KESİLİYOR”

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ise marina kapasitesinin artırılmasının Kadıköylüler için hiçbir faydası olmadığını vurgulayarak, “Buradaki yat sayısını 2 binlerin üzerine çıkardığınızda 10 bin kişi mutlu olabilir ama Kadıköy’de 500 bin insan yaşıyor. 490 bin kişinin denizle bağı koparılıyor. Galataport örneği önümüzde, ticari alanlardan başka hiçbir şey yok. Kent ölüyor, İstanbul ölüyor ama derdiniz hâlâ marina yapmak” diye konuştu.

TİP’Lİ AYDIN: “MARMARA HASTA BİR ÇOCUK, YENİ MÜSİLAJ TEHLİKESİ VAR”

Türkiye İşçi Partisi’nden çevre mühendisi Çağla Aydın da projenin “ultra zenginlerin ihtiyacına yönelik” olduğunu belirterek, “Bu şehrin büyük limanlara ihtiyacı yok. Daha çok parka, daha çok deprem alanına ihtiyacımız var. Marmara Denizi hasta bir çocuk. Dip tarama çamurlarının nereye atılacağı bile muamma. Yeni müsilaj tehlikesiyle karşı karşıya kalmamız mümkün. Parklar halkındır ve böyle kalmalıdır” ifadelerini kullandı.

MUHTAR GÖKSU: “BETONLAŞMA KADIKÖY’DEN PENDİK’E UZANACAK”

Mahalle Muhtarı Çağla Göksu ise projenin yalnızca marina değil, bütün sahil şeridinde betonlaşmayı tetikleyeceğini vurgulayarak, “Bu proje Kadıköy’den Maltepe’ye, Pendik’e kadar sahili betonlaştıracak. Hep birlikte çoğalarak direnmeliyiz. Bu savaşta yanımızda olun, çünkü başka türlü kazanamayız” dedi.

Toplantının yapılamaması sonrası Kadıköylüler ve çevre örgütleri, Kalamış Marina projesinin iptali için hukuki mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.