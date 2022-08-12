Arctic Monkeys grubu neden gündemde? Arctic Monkeys üyeleri kimlerdir? Arctic Monkeys ne demek?

12 Ağustos 2022 Cuma, 11:21

İngiliz rock grubu Arctic Monkeys salı günü İstanbul’da konser verdi. Konser sonrası İstanbul'dan ayrılmayan grup üyelerinden Jamie Cook ve Nick O'malley, Beyoğlu’nda bir bakkalın sözlü saldırısına uğradı. Bakkal, içki şişelerini çöpe fırlatıp İngilizce bağırarak küfür etti. Bunun üzerine ünlü grup, gündeme oturdu. İşte, Arctic Monkeys'e dair merak edilenler...

ARCTİC MONKEYS GRUBU NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Arctic Monkeys, bir Merkür Ödülü sahibi İngiliz Indie Rock müzik grubudur. 2002’de İngiltere, Sheffield'lı komşu iki genç; 16 yaşındaki Alex Turner ve Jamie Cook, ailelerinden Noel hediyesi olarak gitar istediler. Arkadaşları Matt Helders çat pat davul çalıyordu. Toparlanıp amatörce müzik yapmaya başladılar.

İlk konserlerini 2003 Haziranında 13 kişiye verdiler. 2004’ün sonlarında bir arkadaşları, demoları Beneath the Boardwalk'u internet sitesine koydu ve adresi arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşları kendi arkadaşlarına, onlar da başkalarına, oradan MP3 arama motorlarına derken birden herkes onlar hakkında konuşmaya başladı.

Londra’daki meşhur Astoria’yı dolduracak kadar hayranları vardı, konserleri kapalı gişe gidiyordu. 2005 Mayısında kendi imkânlarıyla ilk EP’leri Five Minutes With Arctic Monkeys'ten bin tane bastılar. Röportajlarda plak firmaları için “Buraya kadar onlarsız geldik, bundan sonra neden onlara ihtiyaç duyalım ki!” demişlerdi.

Toplamda altı tane stüdyo albümlerini piyasaya sürdüler. Bu albümler şöyle,

Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (2006)

Favourite Worst Nightmare (2007)

Humbug (2009)

Suck It and See (2011)

AM (2013)

Tranquility Base Hotel & Casino (2018)

ARCTİC MONKEYS NE DEMEK?

Grubun gitaristi Jamie Cook’un icadı olan Arctic Monkeys adının nereden geldiği bilinmiyor. Cook, bu ismin aklına nereden geldiğini grup üyeleri dahil kimseye söylememiş. Arctic Monkeys adı Türkçe'ye çevrildiğinde kulağa pek anlamlı gelmese de ismin Türkçe anlamı, 'Kutupsal Maymunlar' diyebiliriz.

ARCTİC MONKEYS GRUP ÜYELERİ

Alex Turner

Matt Helders

Jamie Cook

Nick O'malley

Andy Nicholson

SAYISIZ BAŞARILARI VAR

Grubun ilk çıkış albümleri İngiltere’de bir grup tarafından en hızlı satılan çıkış albümüdür. Grup 7 tane BRIT ödülü kazandı, aynı zamanda hem en iyi İngiliz grup hem de üç kez en iyi İngiliz albüm ödüllerini de kazandılar. Dünyaca ünlü olan İngiliz grubunun İngiltere’nin en prestijli müzik ödülü olan 1 adet Merkür ödülü, dünyanın en prestijli müzik ödülü olan Grammy'de ise 5 adaylığı ve farklı dallarda sayısız ödülü bulunuyor.

Grubun en çok bilinen parçası Do I Wanna Know 1.4 milyar YouTube da izlenmesi bulunuyor. Spotify da ise aynı parça 1,4 milyar dinlenme kaydetti. Grubun diğer parçaları ise 500 milyon dinlenmenin üzerinde bulunarak kendi rekorlarını koruyor.