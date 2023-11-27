Arda Turan'ın Seçil Erzan'a 'elden verdiği' tutar yapay zeka ile bir odaya yerleştirildi

Arda Turan'ın kendisi dahil ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'a 'elden verdiği'ni iddia ettiği 13 milyon 900 bin dolar, yapay zeka ile bir odaya yerleştirildi. O görüntü sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2023 - 15:43
Arda Turan'ın Seçil Erzan'a 'elden verdiği' tutar yapay zeka ile bir odaya yerleştirildi
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Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan olayı gündemde kalmaya devam ediyor. Futbol camiasında büyük yankı uyandıran bu dolandırıcılık vakasının en çok konuşulan ismi Arda Turan oldu.

Turan, Seçil Erzan’a elden 13 milyon 900 bin doları elden verdiğini açıklamıştı. O tartışma yaratırken, paranın taşınma şeklini anlamak için yapılan bir sanat projesi, 12 metrekarelik bir odada 13 milyon doların nasıl resmedilebileceğini gösterdi.

Yapay zekanın oluşturduğu resim sosyal medyada gündem oldu.

İşte o görsel;


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