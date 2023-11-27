'Fatih Terim Fonu' vurgununda yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Seçil Erzan'a milyon dolarları 'bir kağıt parçasına' bırakmışlar

Yayınlanma: 27.11.2023 - 13:05

Güncelleme: 27.11.2023 - 13:07

Futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Emre Çolak Semih Kaya ve Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor.

Ünlü teknik adam Fatih Terim’in adını kullanarak milyonlarca dolar dolandırıcılık yaptığı iddia edilen İstanbul Levent'te bulunan Denizbank'ın Şube Müdürü olan Erzan’ın 226 yıl hapsi isteniyor.

29 kişiyi dolandıran Erzan'ın, 1 milyar 260 milyon dolar vurgun yaptığı öne sürülüyor.

YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Timur Soykan, vurgunun kurbanlarından İnan ve Çolak'ın, yatırdıkları paralara dair bir makbuz, dekont veya belge almadıklarını ortaya çıkardı.

Selçuk İnan'ın verdiği 10 milyon dolara karşılık antetli bile olmayan kağıt aldığını, Emre Çolak'ın ise sadece el yazısıyla not aldığını aktardı. İki futbolcunun da savcıya bu kağıtları verdiği belirtildi.

Soykan'ın haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaraylı, milli futbolcu Selçuk İnan, ifadesinde Fatih Terim’in adına ve Denizbank CEO’su ve Genel Müdür Yardımcısı’nın bu fonu yönettiğine inanarak bu yatırıma karar verdiğini söylüyor. Çanta dolu paraları, Denizbank Levent Şubesi’ndeki odasında Seçil Erzan’a verdiğini anlatıyor. Suç duyurusuna dekont sunmuyor ama delil olarak A4 kağıt veriyor. Antetsiz, tarih yazılmamış A4 sayfasında sadece ‘Denizbank Levent Büyükdere Cd. Şb.’ bankanın kaşesi ve Seçil Erzan’ın imzası var. Kağıtta bazı işlem kodlarının ardından bakiyenin 5 milyon 475 bin dolar olduğu ve işlem tarihinin 4 Eylül 2022 olduğu yazılmış. Vade tarihi ise; 33 gün sonra 7 Ekim 2022.

Nominal ödenecek tutar olarak ise 10 milyon 159 bin dolar. Yani Selçuk İnan’ın 33 gün için 4 milyon 684 bin dolar faiz alacağı anlatılıyor. Selçuk İnan’ın avukatı suç duyurusunda, Seçil Erzan’ın imzaladığı 4 kağıt sunmuş. Bir diğer A4 kağıtta da ne tarih ne antet ne de belge niteliği var. Bakiyenin 2.5 milyon dolar, işlem tarihinin 30 Eylül 2022, vade tarihinin 31 Ekim 2022 olduğu yazıyor. A4 kağıtta nominal ödenecek tutar olarak 3 milyon 675 bin dolar belirtilmiş. Yani Seçil Erzan, Selçuk İnan’ın 2.5 milyon dolarına 31 günde 1 milyon 175 bin dolar faiz vaat etmiş. Suç duyurusunda Selçuk İnan’ın, toplam 1.5 milyon dolar alacağının kaldığı anlatıldı."

'TEFECİLİK SUÇLAMASI'

"Denizbank’ın avukatları Selçuk İnan’ın Denizbank’ın başka şubelerindeki hesaplardan bu paraları çekerek Seçil Erzan’a getirdiğini öne sürüyor. 'Neden banka hesaplarından hemen göndermedi?' diye soruyorlar. Ayrıca kimsenin böyle bir faize inanmayacağını savunan avukatlar, 'Bu tefecilik suçudur, paralarını kurtarmak için banka yönetimine iftira atıyorlar' iddiasında bulunuyor."

'PARANIN TAMAMININ GİTTİĞİNİ İFADE ETTİ'

"Futbolcu Emre Çolak’ın avukatının suç duyurusuna eklediği kağıtlar daha vahim. Eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak, yurt dışına transfer olmuştu. Aralık 2022’de Seçil Erzan arayarak eski takım arkadaşlarının girdiği fonu anlattı ve büyük faiz oranları teklif etti. Emre Çolak, kardeşi Emrah Çolak’ın hesabına 3 milyon 210 bin dolar gönderdi. Emrah Çolak bu parayı çekip Seçil Erzan’ı aradı. Seçil Erzan 'Ben müsait değilim parayı Ali’ye ver' dedi. Emrah Çolak, Seçil Erzan’ın Denizbank Levent Şubesi’ndeki odasında 3 milyon 250 bin doları Ali’ye teslim ettiğini söyledi.

Karşılığında hiçbir belge almadı. Daha sonra Seçil Erzan, Emrah Çolak’a el yazısı olan bir kağıt parçası verdi. Bankacılık kodları olan kağıtta '3 milyon 210 bin dolar. 26 Şubat 2023. 1 milyon 28 bin dolar. 4 milyon 238 bin dolar nominal”' yazılmıştı. Yani Emre Çolak’ın 3 milyon 210 bin dolarına bir ayda 1 milyon 28 bin dolar faiz alacağı vaat edilmişti. Emre Çolak’ın avukatı suç duyurusuna Seçil Erzan’ın el yazısı bulunan bu kağıdı ekledi. Emre Çolak, 3 milyon 210 bin dolar verdiğini ve paranın tamamının gittiğini ifade etti."