Ardahan-Artvin karayoluna çığ düştü: Ulaşım sağlanamıyor!

Ardahan-Artvin karayolundaki Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkiinde çığ düştü. Yolun açılması için ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

AA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:58
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Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Yaylalar mevkiinde çığ düşmesi sonucu Ardahan-Artvin karayolu ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları 183. Şube Şefliğine ait iş makineleriyle ekip yönlendirildi.

Yolun açılması için ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğü aktarıldı.


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