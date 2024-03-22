Ardahan-Artvin karayoluna çığ düştü: Ulaşım sağlanamıyor!
Ardahan-Artvin karayolundaki Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkiinde çığ düştü. Yolun açılması için ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Yaylalar mevkiinde çığ düşmesi sonucu Ardahan-Artvin karayolu ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları 183. Şube Şefliğine ait iş makineleriyle ekip yönlendirildi.
Yolun açılması için ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğü aktarıldı.
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