Hakkari-Çukurca karayolu çığ nedeniyle kapandı

Hakkari-Çukurca karayolu, Depin mevkisinde düşen çığ nedeniyle kapandı.

AA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:44
Hakkari-Çukurca karayolu çığ nedeniyle kapandı
Abone Ol google-news

İki günden bu yana karla karışık yağmurun etkili olduğu Hakkari'de, Depin mevkisindeki tünelin yakınında çığ düştü.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen karayolları ve belediye ekipleri, yola düşen kar yığınını temizlemek için çalışma başlattı.

Polis, jandarma ve karayolları ekipleri, bölgede önlem aldı, AFAD görevlileri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölgede hazır bulundu.

Yaklaşık 10 metrelik kar yığınının bulunduğu yolun iki tarafında da çok sayıda aracın beklediği görüldü.

Muş'tan gelen yakıt tankeri sürücüsü Kadri Gündüz, sabah erken saatlerde bölgeye ulaştığını ve çığ nedeniyle yolda beklemek zorunda kaldıklarını belirtti. Gündüz, ekiplerin yolun açılması için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Öte yandan yağış nedeniyle Sere Solan mevkisinde de su birikintileri oluştu, dağdan taş ve kaya parçaları düştü.

Sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için bölgede bekleyen Karayolları ekipleri, yoldaki taş ve kaya parçalarını temizledi.


hakkari haberleri çığ haberleri karayolu haberleri

İlgili Haberler

Toplumsal cinsiyet açığında fark büyük

Toplumsal cinsiyet açığında fark büyük
Diyarbakır’da ağabeyleri tarafından darbedilen kadının yardım çığlığı: ‘Can güvenliğim yok’

Diyarbakır’da ağabeyleri tarafından darbedilen kadının yardım çığlığı: ‘Can güvenliğim yok’
Halk Eğitim Merkezi müdürü engelli kadını taciz etti iddiası: Açığa alındı

Halk Eğitim Merkezi müdürü engelli kadını taciz etti iddiası: Açığa alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Parti kurmayları, ‘Türkiye ittifakı’ söylemlerinin halkta karşılık bulduğunu belirtti: ‘Muhalefet CHP’de birleşti’

Parti kurmayları, ‘Türkiye ittifakı’ söylemlerinin halkta karşılık bulduğunu belirtti: ‘Muhalefet CHP’de birleşti’
Polis memuru trafikte kavga etti, sürücüyü vurdu!

Polis memuru trafikte kavga etti, sürücüyü vurdu!
Erdoğan’ın mitingine giden staj ve çıraklık sigortası mağdurları gözaltına alındı

Erdoğan’ın mitingine giden staj ve çıraklık sigortası mağdurları gözaltına alındı
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü
CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme: Eski mülk sahibi ifade verdi

CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme: Eski mülk sahibi ifade verdi
Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı... Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Sürücü rüzgarı suçladı, serbest kaldı

Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı... Aci ailesini yıkan ikinci ölüm: Sürücü rüzgarı suçladı, serbest kaldı
Trans olduğunu açıklamıştı… Elliot Page’in yeni rolü belli oldu

Trans olduğunu açıklamıştı… Elliot Page’in yeni rolü belli oldu