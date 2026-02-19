Ardahan-Çıldır yolunda buzlanma: Çok sayıda TIR yolda kaldı

Ardahan’da etkili olan kar ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kars yönünden Ardahan-Çıldır Aktaş Sınır Kapısı’na seyir halinde olan çok sayıda TIR, Akçakale Köyü mevkiindeki rampada buzlanma nedeniyle yolda kaldı.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü bölgede, özellikle Ardahan-Çıldır kara yolu üzerinde yoğun buzlanma meydana geldi. Küçük araçların kontrollü şekilde geçiş yapabildiği yolda, ağır tonajlı TIR’lar rampayı çıkamayarak uzun kuyruklar oluşturdu.

Akçakale Köyü mevkiindeki rampada mahsur kalan sürücüler, araçlarını hareket ettirebilmek için yol kenarından kürekle aldıkları kum ve benzeri malzemeleri buzlanan zemine serdi. Sürücülerin kendi çabalarıyla yolu kumlayarak araçlarını bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştığı görüldü.