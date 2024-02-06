Ardahan ve Van'da eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi!

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Van'ın 3 ilçesinde de, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği açıklandı. Bu ilçelerde kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlar da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

AA/DHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 08:39
Ardahan ve Van'da eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi!
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Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Tüm okulların bugün tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Vali Hayrettin Çiçek de sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, bir günlük arayı kitap okuyarak geçirelim, sizleri çok seviyoruz" ifadesini kullandı.

3 İLÇEDE OKULLARA KAR TATİLİ

Van'ın 3 ilçesinde de, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Özalp, Saray ve Muradiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi.

Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli kamu görevlileri de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayıldı.


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