Deprem bölgesinde okullar tatil edildi

Yayınlanma: 05.02.2024 - 20:30

Güncelleme: 05.02.2024 - 20:54

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümü nedeniyle Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te eğitime 1 gün ara verildi.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle anma programları düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır."

GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle 06 Şubat 2024 günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023'te ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir."

MALATYA

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin yıldönümü dolayısı ile ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısı ile yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde 1 gün ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.