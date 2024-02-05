Eğitime olumsuz hava engeli! O illerde okullar bugün de tatil...
İkinci dönemin ilk der zilinin çalacağı bugün, bazı illerde hava muhalefeti sebebiyle okullar tatil edildi.
Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı okullarda ilk ders zili bugün çalacak.
İkinci dönemin ilk gününde bazı illerde olumsuz hava
koşulları nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi.
İşte bugün okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
KARLIOVA
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz
hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz
genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle, Karlıova ilçemiz merkez
ve köylerin tamamı, 5 Şubat Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve
kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.
ÖZALP
Van'ın Özalp ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı
eğitime 1 gün ara verildi.
Özalp Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı
paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek
buzlanma olayları nedeniyle 5 Şubat 2024 Pazartesi günü taşımalı eğitim
çerçevesinde tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara
verilmiştir" denildi.
SARAY
Van'ın Saray ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı
eğitime 1 gün ara verildi.
Saray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim çerçevesindeki tüm okullarımızda eğitime gün süre ile ara verilmiştir" denildi.
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