Eğitime olumsuz hava engeli! O illerde okullar bugün de tatil...

Yayınlanma: 05.02.2024 - 07:50

Güncelleme: 05.02.2024 - 07:52

Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ilk ders zili bugün çalacak.

İkinci dönemin ilk gününde bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi.

İşte bugün okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

KARLIOVA

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle, Karlıova ilçemiz merkez ve köylerin tamamı, 5 Şubat Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.

ÖZALP

Van'ın Özalp ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Özalp Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle 5 Şubat 2024 Pazartesi günü taşımalı eğitim çerçevesinde tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

SARAY

Van'ın Saray ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Saray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim çerçevesindeki tüm okullarımızda eğitime gün süre ile ara verilmiştir" denildi.