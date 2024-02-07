Ardahan'da kar kalınlığı 96 santimetre ölçüldü: Araçlar kar altında kaldı

Yayınlanma: 07.02.2024 - 11:44

Güncelleme: 07.02.2024 - 12:29

Ardahan'da 2 gündür etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı zorlaştırdı. Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü kent merkezinde araçlar kar altında kaldı, vatandaşlar yol ve kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

Merkeze bağlı Bağdeşen köyünde 2 ahırın çökmesi nedeniyle 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, son yılların en fazla kar yağışıyla karşılaştıklarını belirterek, "Kıymetli Ardahanlı hemşehrilerim, kar yağışı il genelinde etkisini artırarak devam etmektedir. Çatılarda yük oluşturacağından hareketle göçük gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını önemle istirham ederim." ifadelerini kullandı.