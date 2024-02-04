Karadeniz için 'fırtına' alarmı: Meteoroloji saat vererek uyardı!
Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu-Samsun arası ile Doğu Karadeniz'in kuzeyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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