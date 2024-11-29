Ardahan’da buzlanan yolda TIR kaza yaptı, yol trafiğe kapandı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:21

Güncelleme: 29.11.2024 - 10:21

Ardahan’ın Hanak ilçesi ile Damal ilçesini birbirine bağlayan ormanlık bölgede bu sabah buzlanma nedeniyle bir TIR kontrolden çıkarak yolu trafiğe kapattı. Kaza, Hanak-Damal karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR, kar ve buzlanma nedeniyle kayarak yolda saplandı.

Olayın ardından trafik polisleri yol güvenliğini sağlamak için bölgede önlemler aldı ve araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda TIR saplandığı yerden çıkartılarak yol trafiğe yeniden açıldı.

Yetkililer, bölgede kar ve buzlanma riskine karşı sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.